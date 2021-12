Weihnachten ist erst komplett mit mindestens (!) einer richtig schönen, überzuckerten, besinnlichen und herzerwärmenden Weihnachtsgeschichte. Davon gibt es viele, einige davon sind gar zu zeitlosen Klassikern geworden. Unser Vorrat an Weihnachtsbüchern wächst von Jahr zu Jahr, bald ist im Bücherregal gar kein Platz mehr für Christkind, Weihnachtsmann und den Nordpol.

Aber Gott sei Dank gilt auch zu Weihnachten, was wir bereits in der Schule wussten: Man muss nicht alle Bücher lesen, auch wenn uns die Story an sich interessieren würde. Viele Werke werden auch verfilmt und sorgen besonders zu Weihnachten für viele kuschelige Abende auf der Couch, heißer Kakao inklusive.

Zum Christkinderl kann man sich ja das Buch zum Nachlesen wünschen. Irgendwo im Regal wird sich dafür schon ein Platzerl finden.

Die 6 besten Weihnachtsfilme auf Netflix, die auf einem Buch basieren: