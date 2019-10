„After the Wedding“: Weltretterin um jeden Preis

Diese Art von intimen Charakterstudien werden in Hollywood durch den Sequel- und Prequel-Wahn immer mehr an den Rand gedrängt, weshalb Produzenten und DarstellerInnen sich immer mehr an erfolgreichen ausländischen Produktionen orientieren. „After the Wedding“ ist ein Remake des Oscar-Nominierten dänischen Familiendramas aus dem Jahr 2006. Regisseurin Susanne Bier war zwar diesmal nicht am Projekt beteiligt aber schaffte den Sprung über den Atlantik bereits mit ihrem Netflix-Erfolg „Bird Box“.

Oscar-Chancen