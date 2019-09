"Angry Birds 2": Wütende Vögel im Schneechaos

Ursprünglich waren die „Angry Birds“ Figuren in einer Smartphone-App, die sich weltweit Millionenfach verkaufte, vor allem Kinder waren von den bunten Vögeln und ihren ulkigen Widersachern begeistert, deshalb ist es auch kein Wunder, dass die Filme auf ihr junges Publikum abzielen. Im Gegensatz zu Animationsfilmen wie „Toy Story“ oder „Findet Nemo“ hat „Angry Birds 2“ für die Eltern der Kinder keinen doppelten Boden in der Erzählung. Stattdessen versucht man die mit Smartphones in ihren Händen großgewordenen Zuseher alle sieben Minuten mit einer Pophit untermalten Schnittmontage bei Laune zu halten. Von „Eye of the Tiger“ und „All by Myself“ bis hinzu „Space oddity“ und „Happy Together“ ist hier alles dabei, man kann sich ausdenken, dass ein großer Teil des 65 Millionen Dollar Budgets in die Songrechte geflossen sind.

Kurzweilig