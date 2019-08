"Benjamin Blümchen": Mit einem langen Rüssel gegen Frau Zack

Übertrieben und nicht ultracool

Uns ist natürlich klar, dass diese Mischung aus Realfilm und Animation für ein junges Publikum gedacht ist. „Aber damit das die Kinder selbst auch mitbekommen“, wird sich Regisseur Tim Trachte gedacht haben, „gehe ich lieber auf Nummer sicher, verlange von allen Darstellern und Darstellerinnen – vor allem von den „Bösen“ - so übertrieben wie möglich zu agieren und verwandle sie in Kasperltheaterfiguren“. Dieses hoffnungslose Overacting lässt das Werk – zumindest für ein erwachsenes Publikum – über weite Strecken recht unerträglich erscheinen. Dabei will man den liebenswert unbeholfenen Elefanten und seinen Film ja wirklich mögen, aber seine menschlichen Kollegen machen es uns nicht leicht. Außerdem ist die Botschaft dieses Werks auch eher bedenklich, denn im Grunde wird den Kindern die ganze Zeit über eingeschärft, wie schön es doch ist, an den alten Werten festzuhalten und wie gefährlich Neuerungen sind. Dadurch wirkt der Film selber verstaubt, unzeitgemäß und so deplatziert wie Frau Zacks zwei Handlanger, die glauben, ultracool zu sein.

2 von 5 Zuckerstücken und 1 fröhliches „Töröö“ aus Elefantenrüssel