"Berlin, Berlin": Erwachsenwerden ist nicht einfach

Ein Film für Fans

Dass der Film sich insbesondere an eingefleischte Fans der kultigen ARD-Serie richtet, liegt auf der Hand. Erfinder David Safier und Regisseurin Franziska Meyer Price („Männerhort“), die damals schon bei einigen Originalfolgen mitgearbeitet hat, bleiben der Vorlage nach Möglichkeiten treu - sowohl in Sachen Humor wie auch in der Absurdität der Situationen, in die sich die chaotische Lolle begibt. Besonders Felicitas Woll sieht man die Freude an, in ihrer früheren Rolle nochmal richtig aufdrehen zu können, der altbekannte Lolle-Charme ist trotz erwachsener Züge nach wie vor da. Da stört es auch nicht so sehr, dass manche Szenen gnadenlos überzeichnet sind. Logik hat bei „Berlin, Berlin“ ohnedies nie viel Gewicht gehabt.