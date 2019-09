„Bewegungen eines nahen Berges“: Poesie in der Autowerkstatt

Cliff arbeitet als selbstgelernter Mechaniker in einer Fabrikshalle in der Nähe des Erzbergs. Der gebürtige Nigerianer zerlegt Autos in ihre Einzelteile und verkauft sie an seine Kundschaft vor Ort, was er nicht an den Mann bringen kann, exportiert er in seine Heimat. Das Industriegelände ist für den ehrgeizigen Arbeiter Lebens- und Arbeitsraum zu gleich. Vermeintlich fern von jeglicher Zivilisation arbeitet er sich mit seinem Landsmann Magnus, der getrieben ist von dem Wunsch nach einem besseren Leben, Tag und Nacht an den Wracks die sich in seiner Garage türmen ab.

Mensch und Maschine