„Das zweite Leben des Monsieur Alain“: Sprachloser Neustart

Alain Wapler ( Fabrice Luchini) ist ein erfolgreicher Geschäftsmann, der gerade dabei ist, seine Firma und sich selbst auf die Titelseiten der französischen Zeitungen zu bringen. Mit einem Elektroauto, das er auf der Genfer Automesse präsentieren will, sollen die Grundsteine für die Technologisierung des Unternehmens gelegt werden, doch kurz vor dem öffentlichen Auftritt erleidet Alain einen Schlaganfall. Kaum ins Krankenhaus eingeliefert, hüpft der zähe Karrierist schon wieder aus dem Bett und will zurück in sein Büro, doch sein Gehirn spielt da nicht mit. Er leidet fortan an einer Sprachstörung und verwechselt Buchstaben und ganze Wörter. Seine Tochter zieht als Pflegerin wieder bei ihm ein und mit der Hilfer seiner Logopädin Jeanne (Leïla Bekhti) will er sich so schnell wie möglich zurück in den Berufsalltag stürzen.

Pointiert