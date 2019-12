"Der geheime Roman des Monsieur Pick": Ein Kritiker spielt Literaturdetektiv

Ein geheimnisvoller Autor

Nach der Veröffentlichung entwickelt sich dieser Roman zum riesigen Bucherfolg, was natürlich auch an der Person des Verfassers liegt, denn Monsieur Pick war eigentlich Pizzabäcker und seine Frau kann sich nicht daran erinnern, dass er jemals ein Buch gelesen hätte, geschweige denn, eines geschrieben. Pick selbst wird dazu keine Auskunft mehr geben, denn er liegt schon seit Jahren auf dem örtlichen Friedhof. Der recht zynische Kritiker Jean-Michel Rouche ( Fabrice Luchini) hat jedenfalls seine Zweifel an Picks Autorschaft und äußert sie auch live während seiner Literatursendung. Dieses Infragestellen kostet ihm aber den Fernsehjob und auch seine Frau trennt sich kurz danach von ihm. Schwer gekränkt, weil seine Kompetenz in Frage gestellt wurde, widmet sich Rouche fortan der Aufgabe, hinter das Geheimnis des Manuskripts zu kommen und betätigt sich als Literaturdetektiv, wobei er überraschenderweise Unterstützung durch die zunächst eher skeptische Tochter (Camille Cottin) von Monsieur Pick erhält.