„Die perfekte Kandidatin“: Im Leben einer saudischen Ärztin

„Die perfekte Kandidatin“ ist der dritte Spielfilm von Haifaa al Mansour. Sie ist die erste saudische Regisseurin aller Zeiten und ihr Spielfilmdebut „Das Mädchen Wadjda“ war der erste Kinofilm der je in Saudi Arabien gedreht wurde. In ihrem neusten Werk gibt sie uns einen Einblick in eine Gesellschaft, die einem als Mitteleuropäer äußerst fremd ist. Viele der Symbole oder Botschaften im Film sind einem deshalb nicht immer auf den ersten Blick ersichtlich, was das Seherlebnis aber umso interessanter gestaltet. Die Komödie beginnt mit einer verschleierten Frau, die mit dem Auto in die Arbeit fährt, eine gewöhnliche Szene, die man schon in dutzenden anderen Filmen gesehen hat, doch der Umstand, dass Frauen in Saudi Arabien erst seit kurzem Autofahren dürfen, gibt der ersten Einstellung des Filmes sofort eine Doppeldeutigkeit.

Kritisch empathisch