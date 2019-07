"Geheimnis eines Lebens": Judi Dench als Spionin mit Herz

„Geheimnis eines Lebens“ erzählt hauptsächlich in Rückblenden den moralischen Konflikt der jungen Cambridge Studentin Joan Stanley. Eine Studienkollegin führt sie in kommunistische Kreise ein, wo sie sich in den deutsch-jüdischen Leo verliebt, der sie nach und nach unter Druck setzt Informationen über ihre Tätigkeit als Sekretärin in einem staatlichen Wissenschaftslabor herauszurücken. Sie muss sich zwischen ihrer Liebe zu Leo und der Liebe zu ihrem Land entscheiden und gerät dadurch in einen Teufelskreis aus dem sie erst Jahre später ausbrechen kann.

