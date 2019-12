"Kleine Wunder unter Fremden": Kitschiger geht's nicht

Auf der Flucht vor ihrem gewalttätigen Ehemann landet Clara( Zoe Kazan) mit ihren beiden Söhnen auf den Straßen New Yorks. Gleichzeitig kümmert sich die Krankenschwester Alice(Andrea Riseborough) fürsorglich um ihre Patienten und organisiert in ihrer Freizeit Treffen für depressive Menschen, an denen auch der Ex-Häftling Marc( Tahar Rahim) teilnimmt. Er ist seit wenigen Tagen Besitzer eines schicken russischen Restaurants und versucht sich zurück in die Gesellschaft zu kämpfen. Der Außenseiter Jeff( Caleb Landry Jones) hingegen schafft es nicht länger als eine Woche seinen Arbeitsplatz zu behalten und kämpft ums tägliche überleben. Trotz aller Hindernisse kreuzen sich die Wege der Protagonisten und ihre Begegnungen stärken ihre Hoffnungen auf eine bessere Zukunft.

Wenig Lichtpunkte