"Late Night": Neben dieser Frau haben Gagschreiber nichts zu lachen

Das eiskalte Gewissen der Nation

Ja, die mehrfache Emmy-Preisträgerin und auch ansonsten mit Auszeichnungen überhäufte Katherine ist wirklich keine angenehme Zeitgenossin. Zwei Fixpunkte hat die Britin in ihrem Leben: die langjährige Talkshow „Tonight with Katherine Newbury“, mit der sie in Amerika Karriere gemacht hat und ihren langjährigen Ehemann ( John Lithgow in einer eher undankbaren Nebenrolle als emeritierter Professor, der an Parkinson erkrankt ist). Sie stilisiert sich gerne zum moralischen Gewissen der Nation hoch, denkt nicht daran, sich ans Publikum anzubiedern, will keine leichte Unterhaltung bieten, hat mit modernen Medien nichts zu schaffen und muss schließlich erkennen, dass ihre Show schon seit Jahren nicht mehr gut läuft, obwohl das ihr übergroßes Ego einfach nicht wahrhaben wollte. Als sie dann auch noch eine Youtuberin, die sie auf Drängen ihres Beraters eingeladen hat, herablassend behandelt, bricht ein wahrer Shitstorm über sie herein und alles spricht dafür, dass Katherine bald Geschichte sein wird. Die Programmchefin ihres Senders hat jedenfalls bereits einen möglichen Nachfolger im Auge.