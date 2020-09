"Le jeune Ahmed": Gefangen im Extremismus

Dilemma

In den letzten 20 Jahren mauserten sich die Brüder Dardenne mit ihren Portraits der Arbeiterschicht zu den erfolgreichsten Regisseuren des zeitgenössischen Kinos. Die systemimmanente Ausbeutung im Kapitalismus stand dabei stets im Zentrum ihrer menschlichen Tragödien. Die bösen Taten der Protagonisten wurden immer als Ergebnisse der Umstände, in denen sich die Charaktere befanden, eingeordnet. Diesmal stellen sie ihr bewährtes Konzept jedoch auf den Kopf. Der junge Ahmed lässt nicht in sich hineinblicken. Die Antwort, weshalb er diese schrecklichen Dinge tut, wird einem hier nicht gegeben. Schritt für Schritt sieht man ihn ins Unheil stürzen und wünschte, man könnte ihn aufhalten.