"Mein Bester & Ich": Beste Freunde auf Amerikanisch

Nähe zum Original

Auf den Inhalt braucht man wohl nicht näher einzugehen, denn die Geschichte kann als bekannt vorausgesetzt werden. Immerhin bleibt das Remake erstaunlich nahe am Original, bringt aber zugleich auch ein paar wesentliche Änderungen an. Philips Brieffreundin kommt hier eine abweichende Bedeutung zu, und auch seine von Nicole Kidman gespielte Vertraute (stocksteif und ziemlich gehemmt, himmelt sie ihren Chef im Verborgenen an) eröffnet der Handlung ganz neue Perspektiven. Der Grund für Dells Rückzug ist ebenfalls anders motiviert und da wir uns in Amerika befinden, darf sich der Ex-Pfleger und Ex-Ex-Kleinkriminelle in einen richtigen Unternehmer verwandeln.