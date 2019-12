"Mein Ende. Dein Anfang.": Gefangen in der eigenen Erinnerung

Nachdem Aron ( Julius Feldmeier) auf der Universität seinen Vortrag über die Relativität von Zeit beendet, spaziert er mit Nora ( Saskia Rosendahl) durch das sonnendurchflutete München. Scheinbar durch einen Zufall muss das Liebespaar in eine Bank, um eine Kleinigkeit zu erledigen, doch plötzlich geraten sie mitten in einen Raubüberfall. Waffen werden gezückt und Menschen fangen an zu schreien, beim Versuch Nora zu retten wird Aron erschossen. Ab hier teilt sich die Handlung in mehrere Stränge auf. Wir begleiten Nora bei ihrer Trauerarbeit und den Ex-Kriminellen Natan ( Edin Hasanovic), wie er versucht, Geld für seine leukämiekranke Tochter aufzutreiben.

Große Vorbilder