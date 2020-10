"Mein Liebhaber, der Esel und ich": Mit einem störrischen Grautier dem Geliebten hinterher

Bekanntschaft mit dem Esel

Damit wäre die Handlung dieser französischen Komödie gleich zu Beginn perfekt umrissen. Antoinette wird nämlich von Vladimir schwer enttäuscht: Er hat ihr einen gemeinsamen Ferienaufenthalt versprochen, doch stattdessen zieht er es vor, mit seiner Familie einen sechstägigen Wanderurlaub in den Bergen zu verbringen. Die Lehrerin gibt aber nicht so leicht klein bei, sondern nimmt die Verfolgung in die südfranzösische Bergregion der Cevennen auf – und zwar in Begleitung eines Lastesels. Das ist eine Entscheidung, die sie noch bitter bereuen wird, denn das störrische Grautier wird bevorzugt das genaue Gegenteil von dem tun, was sie gerade möchte. Noch dazu ist der Geliebte noch lange nicht in Sicht, aber die anderen Mitwanderer sind auch ganz schön lästig, seitdem sie Antoinette ihr Geheimnis um Valdimir entlockt haben. Die Lehrerin wird unfreiwillig zum amourösen Star der Fernwanderwege.