Mrs. Taylor's Singing Club: Mit Musik gegen die Angst

Kate Taylor (Kristin Scott Thomas) ist eine scheinbar perfekte britische Offiziersgattin. Die Ungewissheit, die sie während des Auslandseinsatzes ihres Mannes empfindet, überspielt sie in der Öffentlichkeit mit einem strahlenden Lächeln. Freizeitaktivitäten soll sie und die anderen Ehefrauen der Militärbasis auf andere Gedanken bringen. Kurzerhand wird ein Chor ins Leben gerufen. Die charismatische Lisa (Sharon Horgan), bisher tonangebend in der Frauengruppe, kann mit Kates strengem Zugang zur Musik zunächst nicht viel anfangen. Mit der Zeit lässt sich aber auch Lisa von der Freude an der Musik anstecken – und so rauft sich das ungleiche Frauenduo zusammen und leitet den Chor gemeinsam. Und schon bald soll die Gesangstruppe ihr Können vor großem Publikum unter Beweis stellen.