„Nur die halbe Geschichte“: Auf der Suche nach der besseren Hälfte

„Nur die halbe Geschichte“ reiht sich rein oberflächlich betrachtet in eine Reihe von Geschichten über Minderheiten ein, die eine alternative Erzählperspektive bieten wollen. Doch diese Netflix Produktion bietet viel mehr als „nur“ einen diversen Cast und ein authentisches Porträt einer chinesisch-amerikanischen Jugendlichen. Im Kern der Geschichte geht es um die Liebe und die falschen Erwartungen, die man in diesen großen Begriff reininterpretiert. Der Ausgangspunkt der Geschichte sind Platons Gedanken über mystische Kugelmenschen, antike Wesen die mit vier Beinen, vier Armen und vier Augen existierten und getrennt wurden. Den Rest des Lebens suche man nach seiner fehlenden Hälfte, die irgendwo da draußen auf einen wartet. Die Regisseurin setzt den heutzutage von Filmen, Musik und Büchern definierten Begriff von Liebe auf den Prüfstand und zweifelt an dem romantischen Ideal, dass es nur einen perfekten Partner geben kann.

Herz und Hirn