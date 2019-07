"Rebellinnen – Leg’ dich nicht mit ihnen an!": Powerfrauen aus der Fischfabrik

Man sollte diese Franzosen in Sachen schwarzer Humor nicht unterschätzen: da hat jemand namens Allan Mauduit eine ungewöhnliche Komödie gedreht, die zunächst wie ein sozialkritischer Arbeiterinnenfilme wirkt, doch dann immer mehr an Tarantino denken lässt. Ganz zuletzt gibt es sogar ein Shootout wie in einem echten Western.