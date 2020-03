Streaming: Adam Sandler im Diamantenfieber

Howard ( Adam Sandler) ist Diamantenhändler in New York. Er verkauft Edelsteine an Sportgrößen und Musikstars, doch die Einnahmen bleiben nicht lange in seiner Tasche, ständig verschuldet er sich bei zwielichtigen Typen, um seine Spielsucht zu finanzieren. Als eines Tages ein ungeschliffener Opal aus Äthiopien in seine Hände gelangt, riecht er das große Geld. 1,2 Millionen soll der faustgroße Stein Wert sein und in wenigen Tagen bei einer Auktion versteigert werden. Als der Basketballspieler Kevin Garnett den funkelnden Stein zu Gesicht bekommt, ist er besessen von seiner Aura. Er will den Opal unbedingt haben und bringt Howard damit in eine Bredouille, aus der er nur schwer wieder rauskommt.

Kalkuliertes Chaos