"Murder Mystery": Tod auf dem Boot

Unübliche Verdächtige

Nick und Audrey Spitz sind ein durchschnittliches New Yorker "Working Class"-Pärchen: Seit 15 Jahren verheiratet, kinderlos und ziemlich im Alltagstrott ihrer Beziehung verhaftet. Audrey ( Jennifer Aniston) ist eine gelangweilte Friseurin. Sie liest gerne Krimis, was wiederum ihren Ehemann Nick ( Adam Sandler) langweilt. Der gewöhnliche Streifenpolizist ist schon zum dritten Mal bei der Prüfung zum Detective durchgefallen, was er seiner Frau aber verheimlicht. Da der 15. Hochzeitstag bevorsteht und Audrey leichte Tendenzen zur Beziehungskrise zeigt, ist Nick gezwungen die schon für die Flitterwochen versprochene Reise nach Europa nachzuholen.

Auf dem Flug nach Malaga lernt Audrey in der First Class den britischen Adeligen Charles Cavendish ( Luke Evans) kennen. Seine Ex hat ihn sitzen gelassen und heiratet stattdessen seinen Onkel, den greisen Milliardär Malcolm Quince ( Terence Stamp). Aus einer Laune heraus lädt Cavendish Audrey und Nick ein, mit ihm die Hochzeit des Milliardärs auf seiner Luxusyacht vor Monaco zu crashen. Dort sind die beiden Normalos natürlich völlig fehl am Platze. Plötzlich befinden sie sich, wie Audrey richtig feststellt, "mitten in einer Promi-Klatschtgeschichte". Aber es ist auch eine familiäre Schlangengrube. Als der Milliardär, der alles seiner jungen Frau vererben will, auf der Yacht ermordet wird, zeigen die lieben Verwandten natürlich als erstes auf das schrullige Pärchen. Nun müssen Audrey und Nick schleunigst den Mörder finden, um ihre Unschuld zu beweisen.