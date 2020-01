"The Grudge": Eine verflucht kompliziert erzählte Gespenstergeschichte

Bitte noch mal von vorn, weil’s so schön unheimlich war. Der moderne japanische Horror-Klassiker „Ju-On“ hat zwar bereits 2004 ein US-Remake erhalten (und noch zwei weitere Teile wurden bis 2009 nachgeschickt), doch in den letzten zehn Jahren war von dem verfluchten Haus mit seinen rachsüchtigen Geistern nichts mehr zu hören. Höchste Zeit also, den Fluch wieder aufleben zu lassen, wird sich Nicolas Pesce gedacht haben, der seit seinem stilsicher in Schwarz-Weiß inszenierten Horror-Drama „The Eyes of My Mother“ eine Vorliebe für dieses Genre an den Tag gelegt hat.