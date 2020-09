„The Hater“ auf Netflix: Falsche Nachrichten, echte Gefahren

Klischees

Die polnische Produktion entstand unter der Regie von Jan Komasa und basiert auf dem Drehbuch von Mateusz Pacewicz. Das Duo erhielt mit ihrem letzten Film "Corpus Christi“ zahlreiche Auszeichnungen und wurde sogar für einen Oscar als bester internationaler Film nominiert. "The Hater“ kann bei weitem nicht mit ihrem vorherigen Werk mithalten. Komasa behandelt in seinem Film die Gefahr von populistischer Politik, aber steht in seiner undurchsichtigen Erzählung seinen Protagonisten um nichts nach. Anstatt die verschiedenen politischen Ansichten seiner Figuren zu beleuchten und Berührungspunkte oder Unterschiede herauszuarbeiten, konstruiert er reine Abziehbilder, die er einem als Eliten, Attentäter und Arme verkaufen möchte. In einem Land, in dem Rechte von Frauen und Homosexuellen immer mehr beschnitten werden und hohe politische Würdenträger fremdenfeindliche Parolen von sich geben, wirkt eine derartige Zurückhaltung bei der Benennung von Problemen äußerst zynisch.