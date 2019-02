"The Lego Movie 2": Filmzitate aus Legosteinen

Genrewechsel

Diese kurzgefasste Inhaltsangabe kann natürlich nur ungenügende Eindrücke von diesem Film vermitteln, in dem fast alle paar Sekunden das Genre gewechselt wird. Das passiert tatsächlich so rasch, dass es einem fast schon zu schnell geht und man den Verdacht hat, hier wurde viel zu viel in eine Geschichte hineingepresst. Man kann sich zu Recht fragen, ob wir nun eigentlich in einem Superhelden-, Monster-, Katastrophen- oder Endzeitfilm gelandet sind - oder handelt es sich dann doch eher um eine Komödie und ein Musical? Von "Mad Max" und "Godzilla" bis " Star Wars", „Guardians of the Galaxy“ und "Back to the Future" ist jedenfalls alles vertreten.