Lohnt sich die neue "The Walking Dead"-Serie?

All diejenigen, die bei "The Ones Who Live" auf den großen Abschluss der Zombie-Saga gehofft hatten, werden von der neuen Serie wohl leider ein wenig enttäuscht werden. Zwar sieht das Horrorprojekt hervorragend aus, und kann auch mit einigen atemberaubenden, an Spannung kaum zu überbietenden Action-Sequenzen aufwarten - der US-Kanal AMC hat hier eindeutig mehr Geld in die Hand genommen als bei den finalen Staffeln der Mutterserie - doch "The Walking Dead: The Ones Who Live" mutet zuweilen an wie eine völlig neue Version der Zombie-Show, die jedoch nur bedingt zu fesseln vermag.

Zunächst erfahren Zuschauerinnen und Zuschauer hier, was Hauptfigur Rick Grimes seit seinem Ausscheiden aus der Mutterserie widerfahren ist. Zu diesem Zweck wird ein ganz neuer Schauplatz eingeführt - die geheime Stadt, die vom in vielerlei Hinsicht dystopischen Civic Republic Military beschützt wird.

Und auch neue Figuren betreten sowohl in Ricks als auch in Michonnes Geschichte die Bildfläche. Diese Charaktere wissen mal mehr und mal weniger zu fesseln, wobei einige von ihnen in der temporeich erzählten Miniserie rasch das Zeitliche segnen. Damit schließt "The Ones Who Live" an erfreuliche, schon fast vergessene "The Walking Dead"-Tugenden der ersten Stunde an. Denn gerade in den finalen Staffeln der Show störte es dann doch gewaltig, dass zahlreiche Figuren wie etwa Daryl, Carol (Melissa McBride, 58) oder Maggie (Lauren Cohan, 42) schlicht nicht sterben konnten, da sie ja schließlich für ihre bereits verkündeten Spin-off-Serien zurückkehren mussten.