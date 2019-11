Viennale Geheimtipps: Verloren in der Peripherie

Nachdem die drei Geschwister Reyhan, Nurhan und Havva als Haushälterinnen entlassen werden, kehren sie zurück in ihr Heimatdorf. Hochoben im anatolischen Gebirge leben sie unter einem Dach mit ihrem zynischen Vater und Reyhans frustriertem Ehemann. In langen Gesprächen werden die einzelnen Moralvorstellungen der drei Geschwister gegenüber gestellt. In allen schummert die Hoffnung das Bergdorf so schnell wie möglich zu verlassen und sich in der Stadt ein neues Leben aufzubauen. Der türkische Regisseur Emin Alper kreiert ein von Tschechow inspiriertes Kammerspiel, in dem Fragen über Geschlechtergerechtigkeit und Klassenkonflikte im Zentrum stehen. Obwohl Alper nach Goldene Palmen Gewinner Nuri Bilge Ceylan zum wichtigsten Regisseur der Türkei zählt und mit seinem letzten Film „Frenzy“ den Regiepreis in Venedig gewann, erhielt sein neustes Projekt keine Unterstützung des türkischen Kulturministeriums. Der sich zur politischen Opposition bekennende Autorenfilmer stellte „Kiz Kardesler“ mit Hilfe von deutschen-, niederländischen- und griechischen Partnern fertig. Eine märchenhafte Geschichte, die seine Premiere im Wettbewerb der Berlinale feierte.

