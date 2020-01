"Vier zauberhafte Schwestern": Bunter Zauberreigen ohne Tiefgang

Girlpop von Disney

Die Handschrift von Disney ist schnell deutlich: Schon nach zehn Minuten wird das erste fröhliche Girlpop-Lied angestimmt – und es bleibt klarerweise nicht bei einem. An Ohrwürmern, die von Liebe und Freundschaft singen (denn offenbar haben Mädchen in diesem Alter nichts Anderes im Kopf, zumindest nicht in diesem Film) mangelt es ebenso wenig wie an bunten Blumen, die das alte englische Landschloss, in dem die vier Schwestern mit ihren Eltern hausen, umranken. Als Papa Colin Cantrip stolpert ein patscherter, aber durchaus liebenswerter Gregor Bloéb durch den Film, auch Mama Ottalie Cantrip alias Doris Schretzmayer hat nicht viel mehr Ahnung von den magischen Wundersamkeiten in ihrem eigenen Haus. Schon komisch, wenn nur die Kinder über den Geheimgang im Keller Bescheid wissen, aber in der Welt von Sheridan Winn ist es eben so.