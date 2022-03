"Man of Steel" auf Puls 4: Ground Zero in Metropolis

Russell Crowe reitet den Drachen

Der Film beginnt tatsächlich so früh wie möglich mit der Geburt des Titelhelden. Russell Crowe spielt als Supermans leiblicher Vater eine Rolle, in der einst Marlon Brando für einen Kurzauftritt ein Vermögen kassierte. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger verdient sich Crowe die Gage aber nicht so leicht, weil er gleich in den ersten Filmminuten kräftig um sich schlagen und einen vierflügeligen Drachen reiten muss, damit sein Sprössling die Reise Richtung Erde antreten kann, während der Planet Krypton implodiert.

Auch in weiterem Verlauf absolviert er als sein eigener Geist noch etliche Gastauftritte und erteilt dem inzwischen erwachsenen Sohn hilfreiche Ratschläge zum Besiegen des größenwahnsinnigen Militaristen Zod (von Michael Shannon mit entsprechend sturem Gesichtsausdruck gespielt); der möchte nämlich - auf Kosten der Menschheit - unseren Planeten in ein zweites Krypton verwandeln, damit seine Rasse weiterleben kann.