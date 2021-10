"Dumm und Dümmehr" auf Netflix: Neue Dummheiten von Jim & Jeff

Wenig Originalität

Originalität kann man den regieführenden Farrelly-Brüdern diesmal allerdings nur bedingt bescheinigen, denn sie sind in die Fortsetzungs-Falle gegangen und haben sich eine Geschichte ausgedacht, bei der sie nur die alte Vorlage etwas modifizieren mussten, aber ansonsten ganz nahe am Original geblieben sind.

Erneut geraten unsere beiden unbedarften Chaoten in kriminelle Verwicklungen: War es 1994 ein Koffer voll Lösegeld, werden sie diesmal durch ein kleines Päckchen, dessen Inhalt angeblich ein Vermögen wert ist, auf Trab gehalten. Sie fahren mit ihrer kostbaren Fracht quer durchs Land, man trachtet ihnen wieder nach dem Leben, was allerdings für den Bösewicht kein gutes Ende nimmt, Harry dient beim großen Finale erneut als menschliche Zielscheibe, das FBI kann ebenfalls in letzter Minute einen Auftritt absolvieren und im allerletzten Moment kommen weibliche Verlockungen auf unsere beiden Dussel zu, mit denen die allerdings nicht viel anzufangen wissen. So weit, so alt und so lustig, – denn von diesem Humor kann man einfach nicht genug kriegen!