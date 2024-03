Derzeit bringt uns die opulente SciFi-Serie "3 Body Problem" auf Netflix zum Staunen und Mitfiebern: immerhin wird hier eine großangelegte Geschichte über eine drohende Invasion durch Außerirdische erzählt. Obwohl deren Raumflotte erst in 400 Jahren unseren Planeten erreichen wird, ist auch schon gegenwärtig die gesamte Menschheit durch die überlegene Technologie dieser sogenannten Sant-Ti bedroht und die klügsten Köpfe versuchen eine Möglichkeit herauszufinden, wie man die Aliens abwehren kann.

Dieses Problem soll uns im folgenden Artikel aber nicht beschäftigen – wir wollen vielmehr klären, worauf sich der Serientitel eigentlich bezieht. Dort wird nämlich ein astrophysikalisches Paradox angesprochen, das nicht etwa eine Erfindung des chinesischen Autors Liu Cixin ist, von dem die Romanvorlage für diese aufwändige Netflix-Produktion stammt. Was hat es also mit diesem Dreikörperproblem in Wirklichkeit auf sich und wie lässt sich sein Konzept erklären?