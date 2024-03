Bizarre Ereignisse häufen sich

Bereits der eindrucksvolle Vorspann führt uns vom Mikro- in den Makrokosmos. Richtig los geht es dann mit einem brutalen Schauprozess im maoistischen Peking des Jahres 1966, gefolgt von einem Zeitsprung in unsere unmittelbare Gegenwart, und auch dort erwartet uns nichts Gutes, sondern ein grausiger Suizid in London, ein Teilchenbeschleuniger in Oxford, der scheinbar unmögliche Ergebnisse liefert, was einen weiteren Selbstmord provoziert, und ein leuchtender Countdown, der sich plötzlich in der Luft manifestiert. Ein bizarres Ereignis folgt dem anderen und die Geheimnisse wollen gar kein Ende nehmen.