Tröstliche Botschaft über das "Ungeziefer"

Ganz zuletzt sitzen Saul und die theoretische Physikerin Jin (Jess Hong) am Pool eines Motels und blasen Trübsal, weil das Projekt gescheitert ist und sie ihren Freund Will betrauern. Jin meint, dass die Raumkapsel mit Wills Gehirn auf ihrem jetzigen Fehlkurs rund 6.000 Jahre weiter durchs All treiben werde, bevor sie den nächsten Stern passiert.

Da taucht der Ermittler Da Shi (Benedict Wong) auf und nimmt die beiden zu einem Ausflug in die Natur mit: In einer Sumpflandschaft zeigt er ihnen Schwärme von Insekten und weist auf deren Unverwüstlichkeit hin. Damit macht er ihnen wieder Hoffnung, denn nachdem die San-Ti alle Menschen als "Ungeziefer" eingestuft haben, will Shi somit andeuten, dass wir ähnlich robust wie diese Insekten sind und nicht so leicht vernichtet werden können.

Mit dieser positiven Botschaft und einem Schluck Whiskey endet Staffel 1, in die so viel an überraschenden und dramatischen Entwicklungen hineingepackt wurde, dass es gleich für mehrere Staffel gereicht hätte. Wie es dann in Staffel 2 weitergeht, bleibt abzuwarten, doch Leser:innen der Romanvorlagen haben da natürlich einen klaren Vorteil.