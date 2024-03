In einer aufwändigen SciFi-Serie wie "3 Body Problem" von Netflix ist die Kontaktaufnahme mit Aliens geradezu eine Grundvoraussetzung und macht den besonderen Reiz dieser Story aus: Eine junge systemkritische Astrophysikerin im maoistischen China empfängt in einer streng geheimen Forschungsstätte ein sensationelles Signal, das auf außerirdisches Leben hindeutet und trifft in dieser Extremsituation eine folgenschwere Entscheidung, durch die schließlich der Fortbestand der Menschheit gefährdet ist.

Doch wie sieht es in der Realität aus? Haben Aliens tatsächlich schon versucht, mit uns in Verbindung zu treten oder basieren solche Behauptungen nur auf wirren Phantasien diverser Verschwörungstheoretiker:innen? Zumindest einen verbürgten Fall gibt es, bei dem selbst Skeptiker:innen ins Grübeln gekommen sind. Es handelt sich um das sogenannte Wow!-Signal, das auch in der Serie erwähnt wird. Was es damit auf sich hat, wollen wir euch nun erklären.