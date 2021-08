Diese 6 Sexstellungen aus Filmen sind total überbewertet

1. Sex in der Dusche

Sex in der Dusche wird in zahlreichen Serien wie "Riverdale" oder "The Bold Type" als das Nonplusultra beschrieben. Was dabei aber nicht gezeigt wird: Wie schwierig es ist, die Balance zu halten, wie rutschig die ganze Angelegenheit schnell wird und wie viel Kraft dabei benötigt wird.

Außerdem ist bei einem gröberen Größenunterschied zwischen den PartnerInnen ein heißes Liebesspiel in der Dusche nicht möglich – was jedoch aufgrund der vorher genannten Gründe sowieso weniger schlimm ist, als in den Serien suggeriert wird.

2. Sex an der Wand

Der berühmte sogenannte Wallfuck kommt oftmals bei lustvollen Sexszenen vor – dass eine raue Wand als Unterlage aber eigentlich alles andere als bequem ist, wird dabei wohlwollend ausgelassen. Setzt man aber auf glattere Wände, wie beispielsweise Samanthas (Kim Catrall) Nachbar Dante (Gilles Marini) im "Sex And The City"-Film, dann muss der/die tragende PartnerIn gleich noch viel mehr Kraft aufwenden, als ohnehin schon benötigt wird.

Bei Sexstellungen muss es zwar nicht immer unbedingt gemütlich sein, unnötig erschweren muss man es sich aber auch nicht.