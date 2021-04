"Above Suspicion"-Trailer: Emilia Clarke gegen das FBI

Neben Clarke und Huston sind in "Above Suspicion" auch noch Sophie Lowe, Austin Hébert ("Jack Reacher: Never Go Back"), Karl Glusman ("The Neon Demon"), Kevin Dunn ("Transformers"), Thora Birch ("The Walking Dead") und Johnny Knoxville ("Jackass") zu sehen.

"Above Suspicion" startet zunächst am 14. Mai in ausgewählten US-Kinos. Bei uns ist noch kein Start-Termin bekannt, doch möglicherweise landet der Thriller auch direkt bei einem Streaming-Anbieter.