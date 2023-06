"Black Mirror": Kommt Staffel 7 der Scifi-Netflix-Serie?

Wann könnte Staffel 7 kommen?

Während die ersten Staffeln von "Black Mirror" noch in einem jährlichen Abstand veröffentlicht wurden, mussten Fans sich in den folgenden Jahren immer länger gedulden, bis sie sich auf neue Folgen freuen konnten. Staffel 6 ließ ganze vier Jahre auf sich warten. Für die potenzielle siebte Staffel sieht es nicht viel besser aus: So wird der andauernde Autor:innenstreik mit Sicherheit keinen positiven Einfluss auf das Veröffentlichungsdatum haben.

"Black Mirror"-Staffel 7 wird wohl erst 2026 oder 2027 erscheinen.