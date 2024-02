Wer ist mit dabei?

Zum Cast weiß man noch nicht allzu viel, außer, dass "Banshees of Inisherin"- und "Saltburn"-Star Barry Keoghan in die Rolle des Leibwächters schlüpfen wird. Regie führte Johan Renck, der bereits für "Chernobyl" am Regiesessel Platz nahm. Wer Saddam Hussein verkörpern wird, ist noch nicht klar. Renck sagte diesbezüglich gegenüber dem "Hollywood Reporter", dass er einen "wirklich guten Schauspieler aus der Region [sucht], der Arabisch spricht und die Rolle authentisch verkörpern kann".