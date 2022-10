"Outlander": Alles, was wir zu Staffel 7 wissen

Handlung von "Outlander" Staffel 7

Achtung, Spoiler-Alarm!

Bisher hat jede „Outlander“-Staffel in etwa einen Roman aus der Saga von Autorin Diana Gabaldon abgedeckt, dementsprechend soll für Staffel 7 das Buch "Echo der Hoffnung" als Vorlage dienen. Natürlich wird es wie bei den vorherigen Staffeln Abweichungen von der Romanvorlage geben. Da bisher noch nichts zu der Handlung der Starz-Serie bekannt ist, verraten wir euch, was in dem zugrundeliegenden Buch laut Verlag Droemer Knaur passiert:

In Band 7 der „Outlander“-Serie erwartet die Fans erneut ein Epos voller Leidenschaft und Liebe, Kampf und Rebellion. Dabei führt der Weg vom Liebespaar Claire und Jamie diesmal zurück nach Schottland. Inmitten der Wirren des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges beschließt Jamie Fraser 1777, mit seiner Claire zurück in seine Heimat zu reisen. Er will seine Druckerpresse aus Edinburgh holen, um die Rebellen zu unterstützen. Heißt es nicht, die Feder sei mächtiger als das Schwert? Die Reise birgt so manche Gefahr für die Liebenden, während ihre Freunde sich in den zunehmend blutigeren Gefechten auf verfeindeten Seiten wiederfinden ...