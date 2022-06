"And just like that..."-Staffel 2 lässt Samantha nicht ganz weg

Trotz allem wird Samantha auch in der zweiten Staffel von "And Just Like That..." nicht vollständig fehlen. Das verriet Michael Patrick King (67), Showrunner der HBO-Serie, im Gespräch mit "Variety". Wie er mit einem deutlichen "Ja!" bestätigte, stehen die Figuren Samantha und Carrie auch in der nächsten Staffel zumindest via Textnachrichten in Kontakt miteinander.