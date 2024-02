Anya Taylor-Joy schwärmt von "Dune 2"-Cast

Auf dem roten Teppich der Premieren-Veranstaltung am Leicester Square sorgte Taylor-Joy mit einem extravaganten Outfit für Aufsehen. Der Star hüllte sich in einen hauchdünnen weißen Schleier. Dieser umhüllte fast ihren ganzen Kopf und ließ nur ihren Scheitel frei.

"Dune: Part Two", die Fortsetzung des umjubelten Erfolgsfilms aus dem Jahr 2021, bezeichnete Taylor-Joy in einem Red-Carpet-Interview "People" zufolge als "wahrscheinlich einen der besten Filme, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe". Für sie selbst stelle ihr - bis zur Premiere erfolgreich geheim gehaltenes - Mitwirken in dem Hollywood-Blockbuster einen "wahr gewordenen Traum" dar. Schon die Vorlagenromane des "Dune"-Zyklus des US-amerikanischen Autors Frank Herbert (1920-1986) seien "unglaublich, aber mit dieser Besetzung und Denis [Villeneuve] kann es nicht besser werden", so Taylor-Joy wörtlich.

Welche Rolle genau der Star in "Dune: Part Two" spielen wird, sollen Kinozuschauer:innen jedoch selbst entdecken. Überraschungdarstellerin Anya Taylor-Joy war diesbezüglich auf dem roten Teppich nichts zu entlocken. "Sie müssen den Film sehen", sagte sie im Interview. Die Sci-Fi-Fortsetzung startet am 29. Februar in unseren Kinos.