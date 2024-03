Radikale Strafe für Umweltverschmutzung

Regisseurs Benjamin Brewer hat bereits für "The Trust: Big Trouble in Sin City" mit Cage zusammengearbeitet und bietet nun mit seinem Lieblingsstar einen echten Endzeitthriller, dessen erste Bilder sofort an "A Quiet Place" erinnern. Immerhin wird auch hier eine kleine Familie offensichtlich von Monstern bedroht, die übers Land streifen.

Der Trailer lässt der Fantasie viel Spielraum, da die Angreifer niemals wirklich ins Bild kommen. Der Grund für die Monsterattacken wird immerhin angedeutet: Die Wesen seien wohl in der Folge der Umweltverschmutzung aufgetaucht und wollen nun als Art Umweltschützer dafür sorgen, dass die Erde von den Verursachern – sprich den Menschen – befreit wird.

Cage lebt als Vater von Zwillingen auf einer Farm. Die beiden Teenager haben bereits ihr halbes Leben unter diesen extremen Zuständen verbracht. Als eines Nachts der eine Junge nicht nach Hause kommt, brechen Vater und Sohn zu seiner Rettung auf, die freilich anders als erwartet verläuft. Neben Cage sind Maxwell Jenkins und Jaeden Martell ("Es") zu sehen, aber auch Sadie Soverall, Joe Dixon, Samantha Coughlan und Daire McMahon werden in weiteren Rollen auftreten.