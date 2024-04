2. Die 6666-Ranch befindet sich in Texas

Auch wenn die Geschichte der Familie Dutton der Fantasie von Sheridan entsprungen ist, so zog dieser doch Inspiration für die Serie aus seinem eigenen Leben. So wuchs dieser in der Nähe der legendären Four Sixes Ranch (oder "6666") in Texas auf. Diese diente ihm als Vorbild für die Dutton Ranch in Montana, wie er im Interview mit "The Hollywood Reporter" verriet:

"Ich bin im Schatten der Four Sixes aufgewachsen. Nur eines ihrer Pferde zu bekommen, galt als Statussymbol, weil sie so gut trainiert waren. Das war die Ranch, auf der ich den Umfang und die Geschäftstätigkeiten in 'Yellowstone' basiert habe, denn das gab es in Montana nicht. Die meisten Ranches dort wurden bereits aufgeteilt. Sie haben es schon verloren."