Zombie-Franchise in Sicht

An Schweighöfers Seite spielen auch Nathalie Emmanuel ("Game of Thrones", "Fast & Furious 7"), Stuart Martin, Ruby O. Fee und Guz Khan. Mit Drehbuchautor Shay Hatten konnte ein Mann gewonnen werden, der bereits das Skript zu "Army of the Dead" verfasst hat.

Obwohl es diesmal also zweifellos ohne Zombies weitergeht, ist sicher, dass wir die Untoten dann in weiteren Spin-Offs zu sehen bekommen, da Snyders Film eine ganze Franchise eröffnen sollte. Immerhin ist auch die Netflix-Serie "Army of the Dead: Lost Vegas" geplant, die ebenfalls noch heuer starten soll.

"Army of the Dead" ist nach wie vor auf Netflix verfügbar.