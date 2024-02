Wenn eine harmlose Ehefrau plötzlich durch den Kontakt mit einem Alien zur Riesin wird und allein dank ihrer Größe Angst und Schrecken verbreitet, sind wir im guten alten amerikanischen SciFi-Kino der 1950er-Jahre angelangt. Damals machte Schönheitskönigin Allison Hayes ("General Hospital") diese Verwandlung durch – und falls ihr euch nun fragt, wie man die Größenangabe im Originaltitel eigentlich in Meter umrechnet, braucht ihr nur einen Blick auf die deutsche Version werfen, in dem es heißt: "Angriff der 20-Meter-Frau".

Die ungewöhnliche Story erhielt dann noch 1993 mit Daryl Hannah ein TV-Remake, doch seither ist es um Riesenfrauen still geworden – abgesehen von ein paar Parodien wie "Attack of the 60 Foot Centerfold" (1995) oder "Attack of the 50 Foot Cheerleader" (2011).