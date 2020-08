Auch Christoph Waltz ist in Del Toros düsterer "Pinocchio"-Verfilmung dabei

Oscar-Preisträger Guillermo del Toro ("The Shape of Water") hat nun durch Netflix via Twitter nähere Details über die Besetzungsliste seiner Produktion "Pinocchio" bekanntgegeben.

So werden in der neuen Verfilmung von Carlo Collodis Kinderbuchklassiker aus dem Jahr 1883 folgende DarstellerInnen zu Wort kommen: die Neuentdeckung Gregory Mann als lebendig gewordene Holzpuppe Pinocchio, Ewan McGregor als Pinocchios Freund die Grille; in weiteren Rollen sind Cate Blanchett, Tilda Swinton, John Turturro, Ron Perlman und eben auch Christoph Waltz vertreten.

Möglicherweise spricht Waltz in der Stop-Motion-Verfilmung ja den bösen Puppenspieler Stromboli. Auch die Rolle von Pinocchios 'Vater', Holzschnitzer Geppetto, wäre ja sehr passend für ihn, doch die ist bereits an David Bradley (den Argus Filch aus der "Harry Potter"-Reihe) vergeben.