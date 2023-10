Für neue Verwerfungen sorgt in Staffel 4 zudem die Ankunft des amerikanisch-jüdischen Gangsterbosses Abraham "Abe Gold" Goldstein in Berlin, der im Namen seines Vaters noch ein paar offene Rechnungen zu begleichen hat und sich den "Blauen Rothschild"-Diamanten zurückholen will, der sich ausgerechnet in den Händen des glühenden Hitler-Verehrers Alfred Nyssen befindet. Sein Auftauchen sorgt nicht zuletzt dafür, dass die ohnehin schon hart geführten Bandenkriege endgültig eskalieren.

Die mit voller Wucht durchschlagende Weltwirtschaftskrise bringt alle in Not. Auf den Straßen wird die massive Verelendung der arbeitslosen Massen sichtbar, selbst Polizeibeamte machen lange Finger, sobald sich dazu Gelegenheit bietet. Immer enger gehen Rechtsstaat und Rechtlosigkeit Hand in Hand, die Präsenz der Nationalsozialisten wird zunehmend dominanter.