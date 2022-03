Warum Melngailis so schnell ihre Hochzeit feierte, ist ungewiss, in der Netflix-Doku werden beispielsweise Vermutungen geäußert, dass Erpressung der Grund dafür gewesen sein könnte. Strangis' Stiefmutter meinte im Interview mit "Vanity Fair" 2016 zumindest, dass sie nicht wüsste, was "eine Frau wie sie" in Strangis sehen konnte.

Strangis lebte vor seinem Leben in der Großstadt mit seinem Vater in einem Trailerpark in Florida. Dort soll er laut "People" seine erste Ehefrau Stacy Avery geheiratet haben. Als diese schwanger wurde, soll er sie bestohlen und verlassen haben, wie ihm Avery vorwirft. Sein Anwalt dementierte die Vorwürfe und bis heute gibt es keine Verurteilung in diesem angeblichen Fall.

Jedenfalls sicher ist, dass Strangis seiner Partnerin versprochen hatte, sie und ihren Hund unsterblich zu machen, wenn sie von ihm vorgegebene Tests bestehen würde. Zusammen arbeiteten sie daran, ihr Restaurant zu einem globalen Hit zu machen.

"Ich hätte unbegrenzte Ressourcen gehabt, um meine Marke weltweit zu vermarkten, hätte die Dokumentation machen können, die ich immer machen wollte – die eine, die endlich verändern könnte, wie Menschen anbauen. Ich hätte alle weltverändernden Dinge machen können, von denen ich heimlich geträumt habe. Ich könnte allen helfen, denen ich helfen will, und wäre dabei für immer jung", erklärt die Gastronomin in der Doku.

Das Geld kam von den Einnahmen ihres Restaurants – aber zusammen veruntreuten Melngailis und Strangis dieses und so sollen sie die MitarbeiterInnen um 1,6 Millionen US-Dollar (Stand heute: 1,45 Mio. Euro) betrogen haben. Wie "Vanity Fair" schreibt, soll über eine Million davon von Strangis in Casinos verprasst worden sein.