Über diese Nachricht freuen sich "Barbie"-Fans weltweit: Der Mega-Erfolgsfilm von Regisseurin Greta Gerwig (40) kommt ab dem 22. September noch mal für eine Woche in die IMAX-Kinos. Sowohl in den USA als auch in ausgewählten Kinos in anderen Ländern sollen dann auch neue, bisher unbekannte Szenen gezeigt werden.

Derweil bricht der Film jede Menge Rekorde: In den USA spielte er umgerechnet über 530 Millionen Euro ein - mehr als jeder andere Film in diesem Jahr. Weltweit liegen die Einnahmen bei knapp 1,2 Milliarden Euro. Und: Dank "Barbie" gilt Greta Gerbig nun als eine der erfolgreichsten Regisseurinnen aller Zeiten.