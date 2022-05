"Beast – Jäger ohne Gnade"-Trailer: Idris Elba und der böse Löwe

Mensch vs. Tier

Der mehrfach preisgekrönte Adrenalinspezialist Baltasar Kormákur hat die fesselnde Überlebensgeschichte "Beast" als so aufwühlend emotionales wie auch nervenzerreißendes Abenteuer vor der Originalkulisse Südafrikas inszeniert. Dass die Prämisse "Mensch vs. Tier" auf der Kinoleinwand immer wieder für Adrenalin-Schübe ohne Ende sorgt, wissen wir bereits dank Streifen wie "Der Weiße Hai", "Meg" oder "The Revenant". Gut möglich, dass "Beast" das Zeug zu einem weiteren Juwel dieses Sub-Genres hat.

Die Hauptrolle spielen neben dem charismatischen Golden-Globe-Gewinner Elba der südafrikanische Kultstar Sharlto Copley ("Maleficent – Die dunkle Fee"), wir bekommen also gleich zwei schauspielerische Schwergewichte präsentiert. Unterstützung bekommen sie von den Newcomerinnen Iyana Halley ("This Is Us") und Leah Jeffries ("Empire").



"Beast – Jäger ohne Gnade" startet am 25. August in den Kinos.