"The Revenant" auf Amazon Prime: Survival-Training mit DiCaprio

Sogar ein Grizzly steht auf Leonardo DiCaprio, wie man in diesem Film sehen wird. Bei einem tierischen Durchschnittsgewicht von 140 bis 390kg kann das aber eine ganz schön belastende Erfahrung sein. In der Rolle des Trappers Hugh Glass muss sich der Schauspieler ziemlich bald mit einem solchen Schwergewicht herumbalgen.

Wahre Geschichte

Die Geschichte basiert auf einem wahren Fall: Glass durchstreifte in den frühen 1820er Jahren die weiten Einöden der USA und wurde von seinen Gefährten nach einem Bärenangriff schwer verwundet hilflos in der Wildnis zurückgelassen. Allen Wahrscheinlichkeiten zum Trotz schafft es der sichere Todeskandidat mit schier unglaublichem Überlebenswillen, sich in die Zivilisation zurückzukämpfen und verfolgt fortan nur noch ein Ziel: den Mann ( Tom Hardy) zur Strecke zu bringen, der ihm und seinem Sohn in der Extremsituation schweres Unrecht zugefügt hat.